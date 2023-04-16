2023/04/16 | 17:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، ان...

ظهرت المقالة السفير الايراني: مهاجمة سوريا ولبنان من قبل اسرائيل يعتبر انتهاكا صارخا للمعايير الدولية أولاً على المسلة.

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