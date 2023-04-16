2023/04/16 | 17:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء لجنة الاستثمار...

ظهرت المقالة السوداني: المشاريع الرائدة مثل ميناء الفاو ستغير الخارطة الاقتصادية للمنطقة أولاً على المسلة.

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