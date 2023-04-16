حالة طقس مختلفة في العراق خلال العيد فقط

2023/04/16 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الاحد، حالة الطقس خلال فترة العيد من الجمعة وحتى الاثنين، حيث تشهد مدن العراق امطارا خلال هذه الايام فقط قبل ان تعود درجات الحرارة للارتفاع.

وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “وفق القراءات الجوية ستمر اجواء البلاد بحالة عدم استقرار تبدأ من الجمعة ولغاية الاثنين من الاسبوع المقبل مع فرص لهطول امطار رعدية متفرقة”.

واضاف، أن “الاجواء في عموم مناطق البلاد ستبقى معتدلة لغاية الخميس المقبل يرافقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداء من يوم غد الاثنين لتسجل اغلب مدن الوسط والجنوب درجات فوق 30 مئوية مع رياح متغيرة تنشط على فترات”.

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