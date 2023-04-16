وزير التجارة: الأسواق المركزية ستدخل الخدمة بتوليفة جديدة

2023/04/16 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الأحد، التحرك لتفعيل الشركات الإنشائية وإدخال الأسواق المركزية الخدمة بتوليفة جديدة، فيما أشار إلى أن جميع التعاقدات بشأن السلة الغذائية مدققة ومصدقة من أعلى الجهات.

وقال الغريري، للوكالة الرسمية إن “وزارة التجارة ستعمل على تفعيل باقي شركاتها الإنشائية، وستدخل الخط قريباً”، مبيناً أن “الأسواق المركزية والغذائية ستدخل بتوليفة جميلة جداً، من خلال المجمعات التسويقية التي كانت الخطوة الأولى البسيطة”.وأكد، أن “الخطوات القادمة أكبر بكثير، وسنكون أقرب ما يكون للمواطنين، من خلال عملنا على أرض الواقع”.وأضاف، أن “عقود وزارة التجارة كبيرة، لذلك هي مراقبة وتحت أنظار كل دوائر الرقابة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية ومجلس الوزراء والمستشارين، فالكل يطلع على أقل التفاصيل”، مستدركاً بالقول: إن “أبواب الوزارة مفتوحة للجميع للاطلاع على سجلاتها”.وأضاف: “نحتاج إلى تظافر الجهود التشريعية والتنفيذية، لزرع الثقة في قلب المواطن، من خلال نشر المعلومة الصحيحة”، مشيراً إلى أن “جميع أوراق وزارة التجارة دقيقة، وتعاملاتها وتعاقداتها على الأسعار مدققة ومصدقة من أعلى الجهات، هذا ما يخص السلة الغذائية”.

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