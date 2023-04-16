البنوك الأمريكية تتجه لإجراءات جديدة لاحتواء التعثر

2023/04/16 | 17:45 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن تصبح البنوك أكثر حذرا وقد تشدد الإقراض في أعقاب إخفاقاتها الأخيرة، مما قد ينفي الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

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