السوداني: ميناء الفاو وخط السكك الحديدية مع تركيا سيغير اقتصاد المنطقة

2023/04/16 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن إنجاز ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة سيغيران الخارطة الاقتصادية للمنطقة، مشيراً إلى أهمية توسعة مطار بغداد الدولي لتنشيط الاستثمار.وذكر المكتب […]

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