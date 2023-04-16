عطل يضرب Alexa

2023/04/16 | 17:54 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان المساعد الصوتي أليكسا معطلاً بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة يوم الأحد، وفقًا لموقع تتبع انقطاع التيار الإلكتروني Downdetector.com.

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