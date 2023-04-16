كربلاء ترسل الدعم الخدمي لإغاثة بابل

2023/04/16 | 17:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة هطول الامطار الاخيرة.

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