الجيش السوداني و

2023/04/16 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية، مع استمرار الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي

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