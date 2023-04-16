نقل حصة من أرامكو إلى سنابل

2023/04/16 | 18:00 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، إن حصة أربعة بالمئة في شركة النفط السعودية الكبرى انتقلت من ملكية الدولة إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادية السعودي.ولا تزال الدولة أكبر مساهم في أرامكو، حيث تمتلك 90.18٪ من الشركة.وسنابل هي شركة استثمارية مقرها الرياض تلتزم بنحو 3 مليارات دولار […]

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