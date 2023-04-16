محمد شياع السوداني يلتقي أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية:ميناء الفاو وخط السكك الحديدية مع تركيا، ستغير الخارطة الاقتصادية للمنطقة

2023/04/16 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد

شياع السوداني، اليوم الأحد، السادة

أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية

النيابية.





وجرت خلال اللقاء، مناقشة أهمّ

القوانين والتشريعات التي تسهم في دعم

عملية الاستثمار ف

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