تفاصيل اجتماع السوداني بلجنة الاستثمار النيابية لتأهيل مطار بغداد الدولي

2023/04/16 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، أن المشاريع الكبرى في العراق ستغير من خارطة الاقتصاد في المنطقة، فيما بحث مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تأهيل مطار بغداد الدولي.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الاخير "التقى أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية وجرت خلال اللقاء، مناقشة أهمّ القوانين والتشريعات التي تسهم في دعم عملية الاستثمار في البلد، وكذلك أهمّ الحلول العملية للمشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية، بهدف الوصول إلى خدمات تلبّي تطلعات المواطنين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء, "دعمه لكل ما يدفع بعملية الاستثمار"، عادّاً إياها "السبيل الأوسع والأفضل لإسناد الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص العمل الحقيقية."

وأشار إلى "تشخيص الخلل بأنه يقع على عاتق الإدارة وليس في عملية البناء نفسها، وأنّ مشاريعَ استثماريةً رائدة، مثل ميناء الفاو الكبير وخط السكك الحديدية مع تركيا، ستغير الخارطة الاقتصادية للمنطقة."

وشهد اللقاء "التباحث في عملية تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، على وفق استمارة علمية معدّة لهذا الغرض، بالإضافة إلى البحث في تعديل القرار رقم 245 لوجود فقرات فيه تعيق عمل المستثمرين".

وجرى التباحث في "عملية تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي، بالإضافة إلى إمكان عقد مؤتمر استثماري موسّع، من أجل تقديم التسهيلات كافة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، تطبيقاً لما تضمنه المنهاج الحكومي، الذي تبنى تحسين بيئة الاستثمار وقدمها بين أهم أولوياته".

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