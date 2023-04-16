مخبأة بطريقة احترافية.. إحباط تهريب مواد طبيبة في (كلينكس)

2023/04/16 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب أدوية مخبأة بشاحنة في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) :"تستمر جهود هيأة المنافذ الحدودية في مكافحة عمليات تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية لكونها تستهدف صحة المواطنين حيث تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي وبناءً على المعلومات الخاصة الواردة لمدير المنفذ من ضبط عجلة بالجرم المشهود محملة (أدوية ومستلزمات طبيه مختلفة الانواع) غير مسموح بدخولها عبر المنفذ الحدودي كونه غير معتمد بادخالها حسب توصيات لجنة الامر الديواني رقم ٦ لعام ٢٠١٩".

وأشار الى، ان "المواد المعدة للتهريب مخبأة داخل كراتين لمادة المناديل المرطبة (كلينكس) ومخفية في شاحنة بطريقة احترافيه وغير مبردة مما يجعلها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري".

ولفت البيان الى ان "إدارة المنفذ باشرت بتشكيل لجنة مشتركة لضبطها وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالة الادوية وملحقاتها الى مركز شرطة كمرك زرباطية لعرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كافة المتورطين في عملية التهريب".

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