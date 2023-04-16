2023/04/16 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن مقاتلين تابعين لقوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة استولوا على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت، ما يعني أنها تقدمت نحو المربع الأخير في المدينة الباقي تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأشارت تقارير وخرائط لناشطين أن قوات فاغنر تقدمت في غربي محطة السكك الحديدية الرئيسية وقامت بتمشيط المنطقة ثم تقدمت حتى وصلت إلى شارع كولباكوفا في باخموت، الواقعة شرقي مقاطعة دونيتسك.

وكانت بريطانيا ذكرت في تحديث لمعلومات المخابرات، يوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.

من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات في دونيتسك ولوغانسك وإحباط محاولات استطلاع وتخريب وتدمير 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية في دونيتسك، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 335 جنديا أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس وسميرتس متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى 3 صواريخ هارم المضادة للرادار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على وشك السقوط.. القوات الروسية تزحف للمربع الأخير في باخموت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على وشك السقوط.. القوات الروسية تزحف للمربع الأخير في باخموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).