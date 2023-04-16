2023/04/16 | 18:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jx-zV5D-7Dw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مهرجان رمضان للتسويق يجمع عشرات الشركات والمحلات ويستقطب الزوار بفعالياته المتنوعة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مهرجان رمضان للتسويق يجمع عشرات الشركات والمحلات ويستقطب الزوار بفعالياته المتنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).