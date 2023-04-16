وزير خارجية السعودية يتصل بالبرهان و

2023/04/16 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".

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