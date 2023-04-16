2023/04/16 | 18:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب النائب مصطفى جبار سند..قراءات عامة في الموازنة 🔹 سيبلغ...

ظهرت المقالة قراءات في الموازنة: حصة الاقليم سترتفع الى 21 ترليون دينار أولاً على المسلة.

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