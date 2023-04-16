العراق يوقف صادرات النفط إلى الأردن والأخير ينتظر ردا رسميا من بغداد

2023/04/16 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

ذكرت صحيفة "ذا جوردن تايمز" الأردنية إن العراق قد أوقف صادرات نفطه إلى الأردن منذ نهاية شهر مارس الماضي، وبالتالي فإن المملكة الهاشمية لم تعد تستورد النفط الخام العراقي بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بين الحكومتين الأردنية والعراقية لتجهيز النفط الخام، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع شهر سبتمبر من العام 2021.

وتقوم المملكة الأردنية بموجب هذه المذكرة بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد ولمدة زمنية محددة تمتد من الأول من سبتمبر عام 2021 وحتى الـ 30 من يناير عام 2022.

وقدمت المملكة الأردنية، عند زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، للعاصمة العراقية بغداد في منتصف شهر ديسمبر من العام 2022، طلباً رسمياً للعراق بشأن تمديد مذكرة التفاهم للمرة ثانية ولفترة إضافية تشمل 3 أشهر تمتد من الأول من يناير 2023 وتنتهي عند 31 مارس من العام ذاته.



وقد كان ذلك، لتصل مجموع الصادرات العراقية من النفط الخام إلى المملكة الأردنية منذ شهر سبتمبر عام 2021 وحتى نهاية شهر مارس من العام 2023 إلى 4.5 مليون برميل تغطي 7% من احتياجات المملكة.

وهذا وقد أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لاستئناف تجهيز مصفاة البترول الأردنية بالنفط الخام.

وذكرت الشركة، في بيان لها، إن “مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية تتضمن تزويد الجانب الأردني بنفط خام كركوك وبكمية مقدارها (10.000) برميل يوميا، وانتهى العمل بها في 31/3/2023، وبناء عليه قد تم إيقاف تجهيز النفط الخام إلى مصفاة البترول الأردنية”.

وأضافت، إنه “بناء على طلب الجانب الأردني، قد حصلت موافقة مجلس الوزراء الموقر في 28/3/2023 على إبرام مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين العراقي والأردني، وسيتم توقيعها قريبا ومن ثم استئناف تجهيز النفط الخام إلى مصفاة البترول الأردنية بعد توقيع عقد التجهيز”.

وأفادت مصادر خاصة بصحيفة "ذا جوردن تايمز"، بأن المملكة الهاشمية تسعى حالياً لإكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف استيراد النفط العراقي الخام بعد تجديد مذكرة التفاهم، إلا أن التأخير في ذلك يأتي من الجانب العراقي، حيث قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، في تصريح له، إن "الوزارة تنتظر رداً رسمياً من العراق بشأن تحديد مذكرة التفاهم التي بموجبها تستورد المملكة نفطها من العراق".

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