احدث تطورات الموازنة.. برلماني: السوداني سيحضر الى البرلمان

2023/04/16 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة التخطيط النيابية، محمد كريم، الاحد، عن استعداد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للقدوم الى مجلس النواب لمناقشة اجراء التعديلات واستيضاح بعض الفقرات في حال تأخر التصويت على اقرار الموازنة، فيما اكد ان السوداني واثق من الخطوات التي تسير بها حكومته الفترة الحالية.

وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السوداني ابدى استعداده للقدوم الى مجلس النواب ومناقشة اللجان المختصة وأعضاء المجلس ورؤساء الكتل النيابية من اجل مناقشة جميع المشاكل الفنية والقانونية التي سيتم تأشيرها”، لافتا الى ان “السوداني بهذا الخطوة بدأ بتحويل موازنة البنود الى البرامج الأداء على ارض الواقع”.

واردف: “الأخير متقبل لجميع التعديلات التي لا تتناسب مع رؤى المجلس من اجل المحافظة على هيكلية الموازنة لاسيما الجانب الخدمي الذي يمثل جوهر المنهاج الوزاري للحكومة”، مشيرا الى ان “السوداني واثق من الخطوات التي تسير بها حكومته خلال الفترة الحالية”.

وتابع، ان “خطوة حضور السوداني الى مجلس النواب ستعجل من اقرارها وستقصي على العوائق التي قد تقف في طريق التصويت على الموازنة بعد انهاء جميع التعديلات عليها”.

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