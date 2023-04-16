“اقرارها بعد العيد”.. شنكالي: قيادات ادارة الدولة متفقون على تمرير الموازنة

2023/04/16 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي حدوث خلافات بشأن قانون موازنة 2023 بعد القراءة الثانية التي يعتزم مجلس النواب العراقي اجراؤها اليوم الاحد.

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الملاحظات الفنية واضحة لحد الآن وتتضمن حجم الإنفاق الكبير البالغ 199 ترليون دينار وهو رقم كبير جدا، كما أن نسبة العجز أيضا كبيرة جدا، وقانون الموازنة يتضمن ثلاثة سنوات وهذه لاول مرة بالعراق”.

وأضاف أن “سعر برميل النفط مثبت في القانون بسعر 70 دولارا والكل يعرف ان النفط سلعة متجددة وسعره يعتمد على الواقع السياسي والاقتصادي وعلى المشاكل والصراعات الاقليمية والدولية وكثير من الامور يعني لا يمكن التكهن باسعاره المستقبلية”.

ورجح ان “الخلافات السياسية على قانون الموازنة قد تظهر بعد الإنتهاء من القراءة الثانية وبعد العيد تحديدا”، لافتا الى ان “ائتلاف ادارة الدولة بجميع قياداته متفق على إقرار الموازنة وعلى غيرها من الامور، ولكن مع ذلك بالتأكيد ستظهر بعض الخلافات والمساومات”، ورأى أن “الموازنة ستمرر بعد عطلة العيد”.

ويعتزم مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، عقد جلسة أدرج على جدول أعمالها القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2023.

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