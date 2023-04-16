النفط والغاز النيابية تتحدث عن الخطة الصيفية لتحسين الكهرباء

2023/04/16 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الاحد، ان هناك خطة مهمة لتحسين قطاع الكهرباء في البلد.وقال النائب كاظم الطوكي، في تصريح لايرث نيوز “بما يخص قطاع الطاقة وخصوصا الكهرباء والخطة الصيفية، وحسب ما ادلى به وزير الكهرباء، ان الخطة تشمل نقطتين مهمتين، الاولى هي تطوير المحطات الموجودة وزيادة سعتها و زيادة […]

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