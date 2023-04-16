2023/04/16 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، عن "انجاز وطني يضاهي الصناعات العالمية".

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"كوادر نقل الوسطى تمكنت من استثمار خبراتها وامكانياتها والمعدات المتوفرة لديها لتجميع وصناعة متنقلة ( 132/11K.V سعة 32MVA)".

وأضاف البيان، انه "تم تنصيب (الوحدة المتنقلة) وادخالها الى العمل في محطة شرق بغداد 400K.V " مشيرا الى انها "ستساهم بشكل مفصلي بحل جزء من اختناقات مناطق شرق بغداد".

وأكدت وزارة الكهرباء ان "هذا الانجاز يعد من أحد أهم المشاريع التي اعتمدت المواصفات العالمية الذي انجز بآيادٍ وخبرات عراقية استثمرت المستخدم من المعدات بعد ادامتها وتصليحها وتركيب الملحقات الخاصة بها لتكون متنقلة متكاملة تضاهي الصناعات العالمية" وفقاً للبيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن عن "انجاز وطني يضاهي الصناعات العالمية") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن عن "انجاز وطني يضاهي الصناعات العالمية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).