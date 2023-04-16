2023/04/16 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، هجوما ناريا على الغريم التقليدي ريال مدريد، بعد مطالبة الملكي بالتحقيق في فضيحة رشاوي البارسا والمعروفة باسم "قضية نيجريرا".

واتهم برشلونة بدفع رشاوي لنائب رئيس لجنة الحكام السابق نيجريرا، وبدأت التحقيقات في القضية، وطالبت العديد من الأندية ومنها ريال مدريد بالنظر في الأمر.

وظهر خوان لابورتا، خلال حديثه مع بعض الصحفيين قبل مواجهة خيتافي بالليجا اليوم الأحد، قائلا: "النادي الذي تم تفضيله تاريخيا بشكل كبير في مسائل التحكيم (يقصد الريال) يظهر في قضية نيجريرا..



هذا هراء".

ومن المقرر أن يعقد خوان لابورتا مؤتمرا صحفيا، غدا الإثنين، للتعليق على قضية نيجريرا.

ويواجه برشلونة اتهامات من المدعي العام الإسباني بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برشلونة: ريال مدريد النادي المفضل تاريخيا للحكام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس برشلونة: ريال مدريد النادي المفضل تاريخيا للحكام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).