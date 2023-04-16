اليكتي يطالب بارزاني بـ

2023/04/16 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

دعا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الاحد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والحزب الديمقراطي إلى إثبات حسن النوايا.

وقال فقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "على الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إثبات حسن النوايا مع الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "بارزاني مازال متفردا بالسلطة وإدارة الإقليم، وعليه التقدم بخطوات فعلية تثبت وجود توجه جديد في الحكم، قبل الجلوس مع الاتحاد الوطني للتفاوض على طاولة واحدة".

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