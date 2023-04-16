2023/04/16 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق ضباط شرطة فارمنغتون النار على رجل بريء، يدعى روبرت دوتسون، عن طريق الخطأ في 6 أبريل / نيسان في حوالي الساعة 11:30 مساءً، حيث قام ثلاثة ضباط بالاستجابة لبلاغ عن عنف منزلي، لكنهم ذهبوا إلى المنزل الخطأ.

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