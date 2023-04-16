نائب يكشف الموعد النهائي للتصويت على قانون الموازنة العامة

2023/04/16 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الاحد، أن مشروع قانون الموازنة سيقر في مطلع الشهر الخامس للعام الحالي.وقال خليل في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/ أن”مشروع قانون […]

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