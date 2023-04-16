2023/04/16 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، إن حكومته تعمل على إنجاح الاتفاق مع بغداد.وقال بارزاني خلال كلمة في مأدبة إفطار لعدد من الكسبة في مدينة اربيل ، تابعها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني: بذلنا كل جهدنا لحل المشاكل مع الحكومة ووصلنا للمراحل الاخيرة المركز الخبري الوطني.

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