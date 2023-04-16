2023/04/16 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في إطلاق نار وقع، مساء السبت، في وسط مدينة ديدفيل بولاية ألاباما الأميركية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألاباما.. 4 قتلى بإطلاق نار خلال احتفال عيد ميلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألاباما.. 4 قتلى بإطلاق نار خلال احتفال عيد ميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).