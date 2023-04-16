2023/04/16 | 20:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة المنافذ الحدودية: إحباط تهريب مواد تستهدف صحة المواطنين إلى داخل العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/16 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ الحدودية: إحباط تهريب مواد تستهدف صحة المواطنين إلى داخل العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ الحدودية: إحباط تهريب مواد تستهدف صحة المواطنين إلى داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).