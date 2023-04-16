صدمة.. مركز دراسات يحصي كم صرف لإنتاج 3500 ميغا واط فقط

2023/04/16 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيب اذا ما علمنا أن الإنتاج قبل عام 2003 كان 3500 ميغا.

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