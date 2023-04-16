خيتافي يفرض التعادل على برشلونة في الليجا

2023/04/16 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل برشلونة، نزيف النقاط بتعادل سلبي للمباراة الثانية على التوالي، خلال مواجهة خيتافي.وتواجه الفريقان مساء اليوم الأحد، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.وكان برشلونة قد تعادل سلبيا في الجولة الماضية أيضا ضد جيرونا.بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول […]

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