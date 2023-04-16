بارزاني: وصلنا الى المراحل الأخيرة من الاتفاق مع بغداد

2023/04/16 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، عن الوصول الى "المراحل الأخيرة" من الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني خلال كلمة في مأدبة إفطار لعدد من الكسبة في مدينة أربيل :"بذلنا كل جهدنا لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية ووصلنا الآن الى المراحل الاخيرة من الاتفاق".

وأعرب عن أمله "بان يكون هذا الاتفاق دافعا قويا ويكون مساعدا لكم ايضا في تحسين الأوضاع لانني اعلم ان التداعيات الاقتصادية ستؤثر عليكم (الكَسَبة) اكثر وسنحاول تحسين الاوضاع الاقتصادية".

وأكد "نعمل ان يكون العراق واقليم كردستان مستقراً سياسيا، ونحن داعمون لأي جهة تؤمن بأهداف الاقليم وحمايته وخدمة المواطنين وجميع الفئات".

وأضاف بارزاني "لا يمكننا أبداً ان نكون صفاً واحداً ومشاركين في بيع الارض والارهاب وأخذ الإتاوات أو استخدام المواطنين من أجل المصالح الشخصية".

وكانت الحكومتان الاتحادية وفي اقليم كردستان، وقعتا في 5 نيسان الجاري اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا، في تسوية "مؤقتة" لخلاف طويل بين الطرفين.

وينصّ الاتّفاق الذي وُقّع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.

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