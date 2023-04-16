ارتفاع صادرات اللحوم السعودية الى العراق 96% وانخفاض تصدير الكهربائيات

2023/04/16 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مؤسسة عراق المستقبل، اليوم الأحد، ارتفاع صادرات السعودية من اللحوم الى العراق بنسبة 96% خلال شهر شباط من العام الجاري، مقابل تراجع الصادرات الكهربائية باكثر من 70%.

وذكرت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أن "صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية ارتفعت الى العراق لشهر فبراير2023 بنسبة 6.79% على اساس سنوي وبنسبة 1% على اساس شهري ولتبلغ ما قيمته 277.9 مليون ريال سعودي".

واوضحت انه "ارتفعت صادرات السعودية من المنتوجات الحيوانية (لحوم ودواجن ) بنسبة 96% على اساس سنوي وبنسبة 19% علىاساس شهري، اما صادرات السعودية من الالمنيوم والتي تمثل 35% من مجمل الصادرات فارتفعت بنسبة 18% على اساس سنوي وبنسبة 73% على اساس شهري".

واشارت الى انه "اما الصادرات السعودية من المنتوجات الغذائية والمشروبات والتي تمثل 27% من مجمل الصادرات فارتفعت بنسبة 44% على اساس سنوي وبنسبة 19% على اساس شهري".

وبينت ان "اكثر السلع تراجعا فكانت المعدات الكهربائية والاجهزة الالكترونية والتي تمثل 2.7% من مجمل الصادرات اذ تراجعت بنسبة70% على اساس سنوي وتراجعت بنسبة 71% على اساس شهري".

كما تراجعت السلع المصنوعة من اللدائن ,والتي تمثل ما نسبته 8.45% من مجمل الصادرات, بنسبة 10% على اساس سنوي وبنسبة16% على اساس شهري، بحسب التقرير.

واوضحت أيضًا أنه "تراجعت منتجات الصناعات الكيمياوية والتي ثمثل ما نسبته 6.79% من مجمل الصادرات بنسبة 42% على اساس سنوي و31% على اساس شهري".

وتشير المؤسسة الى ان "مجمل الصادرات السعودية غير النفطية الى العراق تمثل ما نسبته 1.4% من مجمل الصادرات السعودية الى مختلف انحاء العالم واحتل العراق المركز 19 للدول المستوردة من المملكة العربية السعودية".

وبينت انه "بذلك تكون مجمل صادرات المملكة العربية السعودية الى العراق في الشهرين الاولين من سنة 2023 بقيمة 590 مليون ريال سعودي بعد ان كانت بحدود 580 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من السنة السابقة".

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