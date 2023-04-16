لاعب شالكه يحصل على الجواز العراقي

2023/04/16 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصبح رومان دولاتشي، الذي يلعب بصفوف شالكه الألماني تحت 19 عاماً، جاهزاً لتمثيل المنتخب العراقي للشباب بعد حصوله على جواز السفر، قبل توجه بعثة أسود الرافدين إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، المقرر انطلاقها في 20 من مايو / آيار المقبل.

وذكر مصدر مطلع، اليوم الأحد ، أن لاعب شالكه سيسافر مع وفد منتخب الشباب بجواز سفر عراقي، وبالتالي سيصبح بإمكان دولاتشي تمثيل أسود الرافدين رسمياً.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر شباب العراق في إسبانيا من 18 أبريل/ نيسان الجاري وحتى 5 مايو/ أيار المقبل، تتخلله 4 مواجهات مع البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وفريق إشبيليّة تحت 21 عاماً.

يذكر أن المدافع رومان دولاتشي، يتواجد حاليا ببغداد، وشارك في المباراة الودية التي جمعت منتخب الشباب مع نادي النفط، ونال فيها ثقة وإعجاب المدير الفني عماد محمد ، الذي ضمه لقائمته معسكر إسبانيا المرتقب.

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