2023/04/16 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bh_Jpt4pG2w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يفضح كريم النوري وريان ومزرعة اطراف بغداد امام رئيس الوزراء | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يفضح كريم النوري وريان ومزرعة اطراف بغداد امام رئيس الوزراء | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).