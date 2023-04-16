الإطار يتحدث عن تغييرات هامة في إدارات المحافظات خلال ايار القادم

2023/04/16 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، صدور تغييرات هامة في بعض المحافظات خلال ايار القادم.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” لجان التقييم لإداء المحافظين والمؤسسات الحكومية شارفت على الانتهاء وسيرفع تقرير متكامل نهاية الاسبوع الجاري الى حكومة السوداني وفق المعلومات”.

وتوقع العتبي “صدور قرارات مهمة في ايار القادم من ناحية اجراء تغييرات في مناصب في عدة محافظات ومنها ديالى بشكل مباشر “، لافتا الى ان ” هناك ضرورة في اجراء تغيرات تنعكس ايجابا على الواقع الداخلي وتدفع عجلة الاعمار والبناء للامام”.

واشار الى ان” حكومة السوداني تدرك بان بعض المحافظين أخفق في اداء دوره وحان وقت التغير لذا فان لجان التقييم ستكون بمثابة مسار منصف لاصدار القرارات المناسبة”.

وكانت حكومة السوداني اعتمدت مبدا التقييم في معالجة اخفاق بعض المحافظين في اداء ادوارهم مع وجود ملفات على بعضهم تتعلق بهدر المال العام”.

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