2023/04/16 | 20:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تخطط الحكومة العراقية لهيكلة المصارف الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية...

ظهرت المقالة التهرب الضريبي والفساد والاحتيال المالي يفرض التعجيل باصلاح النظام المصرفي أولاً على المسلة.

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