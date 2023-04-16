2023/04/16 | 20:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يواصل الجيش الأمريكي المتواجدة على الأرض السورية، نهب موارد وثروات...

ظهرت المقالة مصدر سوري: القوات الأمريكية سرقت خلال ساعات مئات الأطنان من نفط حقول الجزيرة أولاً على المسلة.

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