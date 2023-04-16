النقل تكشف معلومات جديدة عن طريق التنمية: قطارات فائقة السرعة وأنظمة تشغيل أوروبية

2023/04/16 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تدرس وزارة النقل إعداد التصاميم الخاصة بطريق التنمية، بعد استحصال الموافقات اللازمة لتحديد المسارات المقترحة للطريق، بشقيه البري السريع، وخط السكك لنقل المسافرين والبضائع، من ميناء الفاو الكبير الى الحدود التركية، بطول 1175 كيلومترا.

وذكرت وزارة النقل في بيان ان "وزير النقل، استحصل الموافقات الأولية على تحديد مسارات المشروع، الذي يتصدر أولويات عمل الوزارة، كونه أحد المشاريع الإستراتيجية التي يتبناها البرنامج الوزاري".

وأوضح، ان "خط السكك يبدأ من ميناء الفاو الكبير باتجاه المناطق الشمالية، وبطاقة استيعابية في المرحلة الاولى تصل الى 3.5 مليون حاوية، و22 مليون طن من البضائع السائبة (العشوائية)"، مؤكدا أنه "سيتم رفع الحمولة في المرحلة الثانية إلى 7.5 مليون حاوية و33 مليون طن من البضائع".

وأشار البيان الى ان "كاميرات المراقبة ستكون على طول خط الطريق، فضلا عن وجود مناطق خاصة بالاستراحة للركاب، واخرى للتحميل والتفريغ".

وأضاف، ان "الخط السككي سيكون واحدا لنقل المسافرين وآخر للبضائع"، مبينا أن "قطارا فائق السرعة بحدود 300 كيلو متر بالساعة، سيخصص لنقل المسافرين، وبطاقة 13.8 مليون مسافر سنويا".

وزاد البيان بالقول: ان "خط سكة الحديد الثاني سيكون مخصصا للبضائع، وبسرعة تتراوح من 130 الى 140 كيلومترا في الساعة، ويعمل بالكهرباء، موضحا ان هذا الخط "سيمر بنحو تسع محافظات".

ولفت البيان الى أن "نظام النقل الذي سيستخدم في المشروع هو النظام الاوروبي بهدف استمرارية حركة القطارات العالمية من دون ان تتوقف، مع الاخذ بنظر الاعتبار موضوع الزيارات المليونية".

وخلص البيان الى أن "الطريق البري السريع سوف يكون (تو وي) وبطول ١١٩٠ كيلومترا، يبدا من ميناء الفاو ويمر بالمناطق الصحراوية، لأنه مخصص للشاحنات، ولا حاجة لدخوله إلى المدن".

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