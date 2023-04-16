العلاق يقدم مقترحا لصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية مع العراق

2023/04/16 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الاحد، مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفار وضع برنامج فنّي مع الصندوق يأخذ بنظر الاعتبار ظروف البلد الأمنية والاقتصادية، خاصةً التحديات الاستثنائية التي كلّفته اثماناً باهضة على مختلف المستويات، وفقا لبيان صادر عن مكتب العلاق.

وذكر البيان أن كريستالينا أبدت تفهماً لأوضاع العراق والظروف التي مر بها، وأيدت مقترح المحافظ بضرورة وجود برنامج مع الصندوق ليكون بمثابة مرجعٍ مثبتٍ للسياسات الاقتصادية بين الطرفين.

كما التقى المحافظ لاحقاً، بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، وناقش الطرفان قضايا الاستقرار المالي في العراق.

وعبر محي الدين عن "اهتمام الصندوق تقديم الدعم اللازم للعراق في قضايا الإصلاح الاقتصادي بما يحقق ارتفاع وارداته غير النفطية تدريجياً ".

وتباحث الطرفان بشأن "ضرورة توقيع إتفاقية بين العراق والصندوق يتحدد إطارها ومحتواها خلال زيارة وفد فريق صندوق النقد الدولي إلى بغداد ".

و تهدفالزيارة المزمع اجراؤها الشهر القادم الى تنظم خطوات الإصلاح الإقتصادي وبرامج الأداء المالي، والجوانب التي يطلب العراق فيها دعماً فنياً واستشارياً.

يذكر أن خبراء الصندوق أكدوا للوفد العراقي أهمية أن يَشرَع العراق بإجراء الاصلاحات الاقتصادية في أوقات الوفرة المالية لما تتيحه عوائد النفط من امكانية دعمٍ ومرونة لهذا البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بدعم الشرائح الأكثر فقراً وبناء مصدات مالية لمواجهة تقلبات اسعار النفط العالمية.

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