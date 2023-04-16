2023/04/16 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الاحد، باستبدال الهوية العسكرية “الباج العسكري” لكافة المراتب والضباط بهوية عسكرية لم تسبق لاحد في الدولة العراقية حملها من قبل.وقال العباسي في تصريح خاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العباسي يوجه باستبدال “الباج العسكري” لكافة المراتب والضباط بهوية لم تسبق لاحد حملها المركز الخبري الوطني.

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