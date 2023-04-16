معارك السودان

2023/04/16 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلو الحرة وراديو سوا ووكالات بتجدد الاشتباكات في السودان، على الرغم من اتفاق الجيش و"قوات الدعم السريع" على فتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية العاجلة لمدة ثلاث ساعات كل يوم بدءا من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي

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