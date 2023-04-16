القبض على مجموعة ارهابية من 4 افراد في الانبار

2023/04/16 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القاء القبض على مجموعة إرهابية في الانبار، مكونة من 4 اشخاص.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة تم نصب كمين محكم في قرية السنجك، أسفر عن إلقاء القبض على ( 4 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذين كانوا يعملون كمفرزة في عصابات داعش الإرهابية بصفة مقاتلين في قضاء القائم، وقد جرى تسليمهم إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".

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