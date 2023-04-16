الحبوب تتسلم ألف طن من الحنطة وتأخر حصاد الشمال

2023/04/16 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، عن تسلمها ألف طن من الحنطة في باكورة موسم الحصاد في العراق.

وقال مدير عام الشركة حيدر نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”استلمنا خلال الايام الثلاثة الماضية ١٠٠٠ طن من الحنطة في محافظات البصرة وميسان والمثنى”.

وأضاف “أما المحافظات الشمالية فان وقت الحصاد لم يحن بعد ويبدأ بعد شهر من الآن موسوم الحصاد بسبب برودة الاجواء هناك”.

وتابع نوري :”أما ما يخص جودة الحنطة المحلية فان تقدير جودتها لايزال سابقا لأوانه لان موسم الحصاد بدأ تواً”.

وكان وزير التجارة اثير داود الغريري أعلن في 10 نيسان الجاري عن انطلاق موسم تسويق الحنطة المحلية 2023 باستلام اول الكميات في محافظتي البصرة والمثنى.

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