تشكيلة الجوية في مواجهة الشباب الليلة

2023/04/16 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن حمادي أحمد المدير الفني للقوة الجوية، تشكيل الفريق لمواجهة الشباب السعودي مساء اليوم الأحد بالرياض، ضمن إياب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وفيما يلي تشكيل القوة الجوية:

- حراسة المرمى: محمد حميد.

- الدفاع: ويلسون، علي كاظم، رسلان حنون، غيث معروفي.

- الوسط: محمد علي عبود، إبراهيم بايش، شريف عبد الكاظم، فرانكو، نيديفريكي.

- الهجوم: مهند عبد الرحيم

يذكر أن القوة الجوية، تعادل مع الشباب (1-1)، في لقاء الذهاب بالبصرة، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات.

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