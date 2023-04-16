تصريح لوزير الصحة بشأن السوق الدوائية

2023/04/16 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، عزم الحكومة لتنظيم السوق الدوائية ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن والفعّال للمواطنين.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان الحسناوي "ترأس اجتماعًا موسّعّا مع مجموعة من المكاتب العلمية والمذاخر الدوائية".

وشدد الحسناوي "على عزم الحكومة لتنظيم السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن والفعّال للمواطنين".

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