وزير الدفاع يوجه باستبدال الهوية العسكرية للمراتب والضباط

2023/04/16 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

امر وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاحد، باستبدال الهوية العسكرية "الباج العسكري" لكافة المراتب والضباط.

وقال العباسي في تغريدة له على منصة تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "واجبي الاخلاقي والوظيفي ان اتابع ادق التفاصيل التي تخص ابطال جيشنا الباسل".

واضاف العباسي، "امرنا باستبدال الهوية العسكرية "الباج العسكري" لكافة المراتب والضباط بهوية عسكرية لم يسبق لاحد في الدولة العراقية حملها من قبل".

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