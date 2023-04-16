دعا إلى وقف الحرب

2023/04/16 | 22:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، إلى وقف الحرب "اللعينة" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قائلا إنها "حرب المنتصر فيها خاسر".

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