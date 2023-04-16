رئيس الوزراء يوجه بتكريم جميع عمال الخدمة والنظافة في الدولة

2023/04/16 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني ،اليوم الأحد، بتكريم جميع

عمال الخدمة والنظافة في مؤسسات

الدولة. وقال مكتب رئيس الوزراء في

بيان تلقته "المطلع" إن: "السوداني،

استقبل عدداً من عمّال النظافة

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