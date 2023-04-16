وزير الدفاع يوجه باستبدال “الباج العسكري” لكافة المراتب والضباط بهوية عسكرية

2023/04/16 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، الأحد،

باستبدال “الباج العسكري” لكافة

المراتب والضباط بهوية عسكرية.

وقال العباسي في بيان مقتضب، لقد وجهنا

باستبدال الهوية العسكرية “الباج

العسكري” لكافة المراتب والضباط ب

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